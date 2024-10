Nel cuore dell’Aspromonte l’idea di due giovani reggini: creare un’attività di tiro al volo

Dall’omonima località nel cuore dell’Aspromonte, precisamente nel territorio del Comune di San Roberto, alcuni giovani ragazzi del vicino paese di Fiumara, portano avanti già da qualche anno, un iniziativa imprenditoriale nel settore dello sport, quello sano, quello immerso nella natura.

Sin dal 2020, in un periodo di grande difficoltà sia del tessuto economico che sociale, in parte dovuto alla grave pandemia in corso, questi ragazzi Fiumaresi con grande determinazione e caparbietà, hanno deciso di scommettere in un territorio meraviglioso, ma quasi abbandonato.

Decidono così, in un grande appezzamento di terreno di circa 15 ettari, immerso nella natura incontaminata con boschi di faggio, castagno ed abete, di creare un attività sportivo-recettiva, che attirasse in quel territorio tante e tante persone appassionate e non dello sport del tiro al volo, persone che ormai avevano perso l’abitudine di trascorrere del tempo in quelle montagne, all’insegna del divertimento e dell’aria buona e pulita.

Francesco e Gaetano, ambedue soci della A.S.D. rispettivamente Presidente e Vice dichiarano: “E’ una bella scommessa, sino ad ora grande soddisfazione per l’avvento di numerosi appassionati, ogni anno cerchiamo di investire sempre di più per migliorare le strutture ed i servizi offerti, siamo sicuri che non è una scommessa così azzardata, seppur con enormi sacrifici economici e di tempo dedicato, riusciremo nel nostro piccolo a far tornare a frequentare quel meraviglioso pianoro a numerose persone, ovviamente assieme a tutte le altre strutture turistico-recettive che negli anni si sono impiantate in questo territorio”.