A Melito di Porto Salvo un evento nel segno e nel ricordo di Enzo Maiorca

Una serata per dialogare e riflettere sullo straordinario valore della risorsa-mare nel segno e nel ricordo di Enzo Maiorca, uno sportivo che ha scritto pagine indelebili nella storia mondiale del profondismo in apnea e tenace paladino dell’ambiente, uno strenuo difensore della natura.

L’occasione sarà data dall’incontro con il giornalista siracusano Aldo Mantineo autore de “Il mio mare” (Sampognaro & Pupi edizioni). L’appuntamento è per sabato 27 luglio alle ore 19,30, al Lido El Caribe di Annà di Melito Porto Salvo. A promuovere l’iniziativa l’Associazione culturale Biesse – Bene Sociale, con il patrocino del comune di Melito Porto Salvo – Assessorato alla Cultura.

Assieme all’autore dialogheranno Nuccio Barillà del Direttivo nazionale di Legambiente e Carlo Tansi, geologo-ricercatore presso il CNR. L’incontro, che sarà coordinato da Bruna Siviglia, presidente Biesse, sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Melito Porto Salvo Giuseppe Meduri e dell’assessore comunale alla Cultura Patrizia Crea.

Il racconto breve – preceduto dalla prefazione di Patrizia Maiorca, figlia di Enzo e attualmente presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio (Siracusa) – si sviluppa attorno alla figura di un ragazzo, Santiago, che ha un mistero da risolvere. “Armato” della luce del suo smartphone e della curiosità propria di un sedicenne, riflette sui cambiamenti della sua città e del suo mare, rinvenendo tra vecchi giornali una verità dal dolce sapore…

“Mi è piaciuto mettere in evidenza non tano l’arcinota dimensione sportiva di Enzo Maiorca – ha spiegato Aldo Mantineo – quanto piuttosto quella legata alle mille battaglie condotte in difesa dell’ambiente delle quali, tra l’altro, sono stato testimone da cronista”.