Nel week-end ‘Reggio città di bambini e ragazzi’

Tutto pronto per il Summer Village, il villaggio estivo del Ragazzi MedFest che prosegue il suo percorso per una città a misura di bambini e ragazzi.

L’appuntamento è alla Villa Comunale di Reggio Calabria per una tre giorni in cui, da venerdì fino a domenica, si alterneranno tanti appuntamenti all’insegna del divertimento intelligente: incontri, letture, proiezioni e spettacoli sospesi tra cinema, teatro e letteratura. Un programma ricco con al centro il tema del Mediterraneo. Si comincia venerdì 7 Luglio alle ore 18.30 con “Storie sotto la tenda”, narrazioni e laboratori su miti e leggende del Mediterraneo per bambini dai 6 ai 10 anni a cura de La Biblioteca dei Ragazzi. Alle 19.30 spazio anche ai più piccoli con “Nati per Leggere”, letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 5 anni. Conclude la prima giornata la sezione cinema con alle 21.00 il cortometraggio inedito “Colmare”, realizzato dai ragazzi del workshop del Ragazzi MedFest a cura di Michele Tarzia ed Elvira Lamanna. Subito dopo la proiezione di “Mateo”, film per ragazzi di Maria Gamboa a cura del Circolo del Cinema Cesare Zavattini.

È la storia di speranza e dignità di un ragazzo che pur trovandosi in un ambiente della malavita riesce a cercare il modo per cambiare il suo futuro. Anche la seconda giornata di programmazione del Summer Village, sabato 8 luglio, inizierà alle 18.30 con le “Storie sotto la tenda” della Biblioteca dei ragazzi per proseguire subito dopo con un appuntamento molto particolare: “Scopriamo le favole in Braille” a cura di Francesca Mesiano, letture e laboratorio per la sensibilizzazione all’alfabeto braille dedicato a bambini dai 6 ai 10 anni.

Si prosegue quindi alle 20.45 con “La vera storia del pifferaio di Hamelin”, spettacolo teatrale di SpazioTeatro dedicato a un pubblico di bambini e ragazzi dagli 8 anni in su. Domenica 9 luglio la terza e ultima giornata del Summer Village. Si riparte come di consueto alle 18.30 con le “Storie sotto la tenda” per proseguire alle 19.30 con i Gatti Ostinati. Dapprima con le letture animate di “Piccole Storie” e alle 20.45 con “L’acqua nel cestello”, lettura scenica per bambini dai 6 a i 10 anni.

Prosegue quindi il percorso del Ragazzi MedFest, festival di teatro cinema e letteratura nato dall’esperienza di SpazioTeatro in collaborazione con La Biblioteca dei Ragazzi, Circolo del Cinema Zavattini, Adexo e il sostegno del Comune di Reggio Calabria, un progetto finanziato dall’intervento creazione del Distretto culturale e relativa programmazione e organizzazione di eventi di rilevanza nazionale e internazionale, PISU Reggio Calabria, POR FESR 2007-2013 e PAC Calabria 2007-2013. Dopo gli appuntamenti di marzo con teatro, arte e letteratura, quelli di aprile e maggio con il cinema, arriva questo Summer Village alla Villa Comunale, in attesa del gran finale previsto per il 10 e 11 novembre al Teatro Francesco Cilea con lo spettacolo “Il vento Magico”, una produzione esclusiva di SpazioTeatro per il festival. Tanti nuovi appuntamenti per far diventare Reggio Calabria la città dei ragazzi.

Info: www.ragazzimedfest.it