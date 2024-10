Apertura Net 1: ‘Siamo pronti. Torniamo con tante novità’

Martedi 30 giugno, riapre uno dei lidi storici della città, collocato a ridosso del mare e strutturalmente tra quelli ritenuti più accoglienti dal punto di vista estetico. Qualche settimana di lavoro in più prima di dare il via all’apertura ufficiale, così come spiega il responsabile Loris Cecchinelli: “Ci siamo adoperati per mettere a norma la struttura, nel rispetto delle regole anti covid. Distanziamento dei tavoli, locali sanificati e tutto ciò che serve per rendere il locale totalmente sicuro.

Qualità del cibo, professionalità e cortesia rimangono le prerogative del nostro locale, il resto è rappresentato da una location invidiabile, dal panorama mozzafiato ed un ambiente confortevole.

Le specialità? Tantissime, con primi e secondi piatti di mare, ampia scelta di antipasti e poi la pizza cotta con forno a legna. La proposta del menù è vasta, insieme alla possibilità di scegliere l’impasto di maggiore gradimento.

Abbiamo rinnovato per intero il personale sia di cucina che per quello che riguarda la pizzeria, adesso siamo pronti per una estate che speriamo riesca a restituirci un pizzico di serenità. Martedi 30 giugno sarà possibile venire a cenare al Net 1 e dal primo di luglio si apre anche alla balneazione. Per quello che riguarda questo secondo aspetto, è stata sorprendentemente positiva la risposta degli utenti”.

Per le vostre prenotazioni chiamare lo 0965.895923