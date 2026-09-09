Le Next Gen ATP Finals arrivano a Reggio Calabria: il grande tennis mondiale sbarca al PalaCalafiore

Dal 9 al 13 dicembre 2026 la città ospiterà il torneo che mette in vetrina i migliori giovani talenti del circuito ATP. Dal torneo sono passati anche Sinner e Alcaraz, oggi protagonisti assoluti del tennis mondiale

Reggio Calabria entra nella mappa del grande tennis internazionale. La città dello Stretto ospiterà infatti le Next Gen ATP Finals 2026, il prestigioso torneo di fine stagione riservato agli otto migliori tennisti Under 20 del circuito mondiale.

L’appuntamento è fissato dal 9 al 13 dicembre 2026 al PalaCalafiore, che per l’occasione si trasformerà in un’arena del tennis internazionale con un campo indoor appositamente allestito. Dopo l’esperienza di Milano dal 2017 al 2022 e le ultime tre edizioni disputate a Jeddah, in Arabia Saudita, la manifestazione torna dunque in Italia scegliendo Reggio Calabria come nuova casa.

Una scelta di grande prestigio per il territorio, che porta per la prima volta in Calabria un evento capace di attirare l’attenzione di appassionati, media e addetti ai lavori da tutto il mondo.

Reggio Calabria accoglie i futuri campioni del tennis

Le Next Gen ATP Finals sono molto più di un semplice torneo giovanile. Negli anni hanno rappresentato una vera e propria vetrina per i campioni del futuro.

Sul campo della manifestazione sono passati alcuni dei protagonisti che oggi dominano il tennis mondiale. Tra questi anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, entrambi vincitori di un’edizione delle Next Gen ATP Finals prima di affermarsi ai vertici del circuito ATP.

Per Reggio Calabria si tratta quindi di un’occasione unica: ospitare quei giovani talenti che potrebbero diventare le future stelle del tennis internazionale.

Il PalaCalafiore e il Circolo Polimeni al centro dell’evento

Il cuore della manifestazione sarà il PalaCalafiore, impianto da circa 8 mila posti situato nell’area di Pentimele. La struttura ospiterà le gare ufficiali, mentre il vicino Circolo Tennis Rocco Polimeni avrà un ruolo di supporto logistico per gli atleti.

Nei mesi scorsi sono stati diversi i sopralluoghi effettuati dai rappresentanti della Federazione Italiana Tennis e Padel, insieme ai tecnici e agli amministratori locali, per definire tutti gli aspetti organizzativi.

L’obiettivo è quello di trasformare Reggio Calabria in un punto di riferimento per il tennis internazionale, confermando il percorso avviato dall’Italia negli ultimi anni con eventi di grande richiamo come gli Internazionali BNL d’Italia di Roma, le ATP Finals di Torino e gli appuntamenti dedicati alla Coppa Davis.

Un evento che guarda al futuro della città

L’arrivo delle Next Gen ATP Finals rappresenta un’importante occasione anche sotto il profilo della promozione del territorio. Un appuntamento internazionale capace di portare a Reggio Calabria atleti, staff, appassionati e attenzione mediatica.

Reggio Calabria si prepara ad accogliere una manifestazione di livello mondiale, con il PalaCalafiore pronto a diventare per cinque giorni il palcoscenico dei campioni di domani.

Tra i giovani in corsa per un posto nell’edizione 2026 c’è anche l’italiano Federico Cinà, attualmente tra i protagonisti della Race Under 20. Ma a dicembre, a Reggio Calabria, gli occhi saranno puntati soprattutto sui nuovi talenti destinati a scrivere il futuro del tennis.