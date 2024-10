Gratteri a CityNow: “I calabresi non sono omertosi, vogliono essere ascoltati”

Nel suggestivo spazio di Piazza Paolo Orsi, si è svolto l’incontro di presentazione del volume collettivo “Gerace. Città magno-greca delle Cento Chiese. Storie e immagini rivissute”, a cura del professore Francesco Maria Spanò.

Al partecipato evento era presente il Procuratore Capo di Catanzaro dott. Nicola Gratteri che intervistato in diretta da CityNow ha spiegato in merito al suo operato:

“La gente non è omertosa, i calabresi non sanno con chi ha parlare, hanno bisogno di sentirsi rassicurati, non è tutto perduto ci vuole un filo di ottimismo, credere maggiormente in noi, bisogna uscire per strada, occupare gli spazi che noi stiamo cercando di liberare, i cittadini devono riorganizzarsi, la ‘ndrangheta è organizzata, noi spesso camminiamo in ordine sparso bisogna diventare più efficienti ed unirsi”.