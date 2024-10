Nicola Irto pronto al debutto in Senato: ‘Opposizione dura al Governo di centrodestra’

Nicola Irto è pronto a fare il suo ingresso in Parlamento. Il segretario regionale del Pd è uno dei pochi esponenti dem che è riuscito ad ottenere l’elezione, in questo caso al Senato. Responsabilità ancora maggiori e tanto lavoro da fare, come annunciato ai microfoni del Tg di Rai 1.

“Domani sarò a Roma per il primo accredito al Senato, poi da giovedi inizia l’attività parlamentare, che per noi del Pd sarà di opposizione forte e netta. C’è tanto da lavorare, e noi come Pd stiamo preparando l’agenda dell’opposizione, che vedrà al suo interno il caro bollette, il Pnrr e il tema dei diritti. La legge elettorale ha portato ad uno squilibrio gigantesco sul tema della parità di genere, che deve essere vera e non di facciata”.

Irto si è soffermato anche sugli obiettivi di un Partito Democratico che deve ricostruirsi dopo la sconfitta alle urne e invita il centrodestra a dare risposte concrete e immediate agli italiani una volta insediatosi il nuovo Governo.

“Le priorità del Pd ? Abbiamo aperto la stagione congressuale per rigenerarci e connetterci alla società italiana. Il percorso si concluderà la prossima primavera con l’elezione del nuovo segretario. Siamo il principale partito dell’opposizione, auspico si possa essere tutti uniti con l’obiettivo di intestarci alcune battaglie come quella sul salario minimo”. Serve un’opposizione dura e intransigente, che possa fare da pungolo al Governo e al contempo dare risposte ai cittadini in un momento particolarmente difficile come questo. La campagna elettorale in estate era evitabile, in un periodo storico complicato come questo. Adesso si è votato, responsabilità a chi ha vinto di governare, speriamo il centrodestra riesca a dare le risposte dovute agli italiani”, ha concluso Irto.