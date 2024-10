Nicola Petrolino è ritornato alla casa del Padre. Il saluto del CIS

Nella casa di cura “Villa Caminiti” di Villa S. Giovanni è venuto a mancare il prof. Nicola Petrolino, studioso di cinema e scrittore, colpito, ormai da tempo, da una malattia incontrastabile.

Tutto il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, il Presidente, il Direttivo, il Comitato Scientifico e Artistico, soci e amici, sono profondamente addolorati alla notizia della sua morte e con affetto esprimono la loro vicinanza ai fratelli e nipoti. Amico personale del Cis della Calabria, in moltissime occasioni ha partecipato ad incontri e dibattiti, offrendo un grande contributo umano e intellettuale. Nicola Petrolino è stato Vicepresidente del Circolo del Cinema “Charlie Chaplin“. Nell’ambito delle numerose attività culturali organizzate dal circolo ha curato programmi annuali e rassegne.

Leggi anche

Ha, inoltre, portato avanti diversi progetti finalizzati all’uso didattico degli audiovisivi nelle scuole della città e della provincia, organizzando cineforum e corsi di analisi del testo cinematografico rivolti agli studenti. È stato componente della redazione della rivista Ora locale e del direttivo del Laboratorio di Storia di cui è stato uno dei fondatori. Per circa venti anni ha collaborato come responsabile per il Settore Cinema con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, ideando per circa venti anni un ciclo di conferenze dal titolo “Cinema e…”.

Ha, inoltre, ricoperto l’incarico di Direttore artistico della rassegna cinematografica “Verso Sud”, organizzata nell’ambito di Teatro Catona. Nicola Petrolino, dotato di una capacità analitica, frutto di una enorme passione per il cinema, ha espresso il suo pensiero aperto e dinamico attraverso i suoi numerosi interventi e scritti.