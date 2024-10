Reggio, ultimo saluto a Nicola Petrolino: il ricordo di amici e familiari

“É stato veramente un grande”.

Sono queste le parole dei parenti di Nicola Petrolino. Il grande appassionato di cinema (e non solo), direttore artistico del festival ‘Verso Sud’ si è spenta nella mattina di ieri, domenica 24 novembre. La cittadinanza non poteva non salutare, per l’ultima volta, un uomo così strettamente legato alla cultura ed alla sua terra. Così nella giornata di oggi, lunedì 25 novembre, il foyer del Teatro Cilea ha ospitato i cittadini intervenuti a porgere l’estremo saluto.

Giovani, meno giovani, appassionati di cinema, teatro, musica, studenti, ex allievi, istituzioni. Ognuno ha voluto salutare a modo suo il prof.

“Penso che il popolo reggino non lo dimenticherà”.

Parole profonde perchè segnate da un’ineluttabile verità. Gli amici ed i familiari di Petrolino raccontano ai microfoni di CityNow la vera storia del professore:

“Era un colosso, nemmeno noi parenti avevo capito il suo infinito potenziale, non eravamo a conoscenza di avere in caso un maestro in così tanti e diversi settori. Qualsiasi cosa si metteva in testa di fare gli riusciva più che bene, era un grande viaggiatore”.