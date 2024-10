Calciomercato: altra bordata per Nicolas. Il post del presidente della Ternana Bandecchi

Tutto pensava Nicolas, tranne che trovarsi in mezzo ad un fuoco incrociato rispetto a quelle che sono state le sue decisioni. La prima reazione è stata quella della Reggina con il Ds Taibi che sul sito ufficiale del club, ha risposto per le rime al procuratore del calciatore.

Altra bordata per Nicolas, quella del presidente Bandecchi

Nel pomeriggio, sollecitato da un tifoso della Ternana, ha fatto un post sul proprio profilo Instagram il presidente della Ternana, società verso la quale lo stesso Nicolas sembrava indirizzato dopo l’interruzione della trattativa con la Reggina. Il massimo dirigente, sollecitato da un tifoso rossoverde che sul mancato acquisto di Nicolas oltre ad invitare il Ds Leone a svegliarsi ha aggiunto: “Ce lo siamo fatti scappare come polli”, ha dichiarato seocondo quanto riportato da calciofere.it: “Noi dobbiamo fare una squadra non un bancomat per bambini viziati e chiunque non possa garantire la vittoria assoluta e certa deve ricordarsi che morto un papa se ne fa un altro. Anche nell’anno passato dovevamo arrivare sesti solo perché gli altri avevano i migliori , poi abbiamo scoperto che il migliore stava nel nostro spogliatoio. In sintesi, vince chi arriva primo, con buona pace di chi nonostante i fenomeni non si ricorda che si gioca in undici e noi addirittura in venticinque”.