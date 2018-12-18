Niente corsa all’Oscar per Dogman, si ferma il sogno di Marcello Fonte
La shortlist dell'Academy per l'Oscar al miglior film straniero esclude il film di Matteo Garrone con il reggino Marcello Fonte: i titoli ancora in corsa
18 Dicembre 2018 - 15:02 | di Pasquale Romano
La corsa agli Oscar 2019 di Dogman è finita. L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha reso nota la shortlist dei candidati come Miglior Film in Lingua straniera e il lungometraggio di Matteo Garrone con il reggino Marcello Fonte protagonista non è tra questi.
I titoli che figurano per la corsa all’Oscar sono il Leone d’oro a Venezia 2018 ‘Roma’ di Alfonso Cuaron (Messico); ‘Un affare di famiglia‘ di Hirokazu Koreeda (Giappone), vincitore della Palma d’oro a Cannes 2018; ‘Birds of Passage’ di Cristina Gallego e Ciro Guerra (Colombia); ‘The Guilty’ (Il colpevole) di Gustav Moller (Danimarca); ‘Opera senza autore’ di Florian Henckel Von Donnersmarck (Germania); ‘Cafarnao‘ di Nadine Labaki (Libano); ‘Ayka’ di Sergei Dvortsevoy (Kazakistan); ‘Cold War’ di Pawel Pawlikowski (Polonia) e ‘Burning’ di Lee Chang-dong (Corea del Sud).
L’Italia è ancora in gara con Suspiria di Luca Guadagnino nella categoria Miglior Makeup e hairstyling e, con Suspirium scritta da Thom Yorke, per la Miglior Canzone originale. Le nomination per la 91esima edizione degli Oscar prevista per il 24 febbraio saranno annunciati insieme a tutte le altre candidature il 22 gennaio.
Rimane indimenticabile il 2018 di Marcello Fonte, che con la magnifica interpretazione in Dogman ha vinto al Festival di Cannes e agli European Film Awards due statuette di spessore internazionale, oltre ad una serie di premi in Italia tra i quali i Nastri d’Argento e il Vincenzo Crocitti.
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