Ninni Tramontana ospite di Massimo Calabrò su Reggio TV

“Dico ai giovani di puntare su agroalimentare e turismo. Sono questi i settori in crescita in Calabria”. Lo ha detto il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Ninni Tramontana ospite di Massimo Calabria nella puntata numero 12 di “10 domande”, l’appuntamento settimanale in onda su Reggio Tv, canale 14.

Tramontana che è anche imprenditore e componente del direttivo reggino di Confindustria e fa parte del gruppo tecnico a tutela del made in Italy di Confindustria nazionale, ha parlato anche dei suoi primi sei mesi di presidenza e di nuovi bandio che la Camera di Commercio reggina ha in cantiere. Nel corso della puntata si sono analizzati i recenti dati secondo i quali Reggio Calabria è la città con la più alta pressione fiscale in Italia e su questo argomento il Presidente Tramontana ha evidenziato come se ne potrebbe uscire.

“Il saldo tra imprese nate e cessate è leggermente positivo in questi ultimi mesi e ciò non può che farci esprimere una moderata soddisfazione – ha aggiunto Tramontana”.

