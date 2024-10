Sanità in Calabria, la stoccata di Spirlì a Irto: ‘A volte, tacere è una virtù…’

Il presidente f.f. della Regione Calabria attacca su FB il candidato alla presidenza della Cittadella del centrosinistra Nicola Irto. Nino Spirlì non ci sta e commenta così le ultime parole del consigliere regionale.

“Nicola Irto critica il governo regionale per poca attività, e pure confusa se non, addirittura, dannosa? Ma non era lui, per cinque dannosissimi anni, il presidente del consiglio regionale? E non era il suo PD a governare, quasi a monocolore, la giunta?

E cosa ha fatto per “curare” la Sanità calabrese, il suo partito?

A volte, tacere è una virtù. A volte.

(Se non se n’è accorto, sono il primo presidente e siamo la prima giunta ad esserci affiancati al Commissario ad acta, per coadiuvarlo e aiutarlo. In piena pandemia, e non in tempo di pace. E stiamo, passo passo, cercando di risolvere problemi ultraventennali. Gli altri ci hanno mangiato: noi lavoriamo!)

A volte, ma solo a volte, tacere è una virtù, caro ex presidente PD del consiglio regionale”.