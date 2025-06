Reggio, Zimbalatti passa a Forza Italia: ‘Scelgo di stare dalla parte dei cittadini’

L'ex assessore ufficializza il passaggio dal gruppo misto al partito azzurro: "Non ho visto risposte concrete, per questo ho deciso di prendere le distanze"

Era nell’aria da mesi, adesso è ufficiale: il consigliere comunale e metropolitano Nino Zimbalatti entra in Forza Italia. L’annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa convocata nella sede del partito azzurro, nel cuore del centro cittadino.

Zimbalatti, sin dal rientro in Consiglio dopo la sospensione legata al Processo Miramare, aveva scelto un basso profilo. Nessuna delega accettata dal sindaco Falcomatà, nessuna esposizione. Ad aprile la prima mossa: il passaggio al gruppo misto, comunicato in anticipo al primo cittadino e raccontato sulle pagine di CityNow. Oggi, l’ingresso ufficiale in Forza Italia.

Una scelta che si inserisce nel solco tracciato da altri ex esponenti della maggioranza, che hanno detto addio al centrosinistra in questi ultimi anni: è il caso, ad esempio, dell’ex vicesindaco Armando Neri e del consigliere Mario Cardia, oggi tra le fila della Lega.

Cannizzaro: “Zimbalatti rafforza il nostro progetto per Reggio e la Calabria”

A salutare l’ingresso in Forza Italia è stato l’on. Francesco Cannizzaro, che ha sottolineato il valore politico e amministrativo dell’adesione:

“Forza Italia si rafforza sul territorio e nelle istituzioni – ha detto – perché l’adesione del dottor Nino Zimbalatti è un’adesione di competenza, qualità ed esperienza. È stato assessore, oggi è consigliere comunale e metropolitano. Il suo contributo sarà fondamentale nel percorso già avviato dal centrodestra per il futuro di Reggio e della Calabria. Zimbalatti porta con sé visione e valori in cui crediamo. Il nostro progetto cresce anche grazie a lui”.

Zimbalatti: “Servono risposte concrete per questo ho preso le distanze”

Non è mancata, durante l’incontro con la stampa, la presa di posizione del diretto interessato. Zimbalatti ha spiegato le ragioni della sua scelta con toni netti:

“Ho lasciato la maggioranza perché sono vicino alla gente, per indole e per professione. Da medico vedo ogni giorno le difficoltà reali delle persone. I disagi nei servizi essenziali sono continui e pesanti. Non ho visto risposte adeguate dal punto di vista amministrativo. Per questo ho deciso di prendere le distanze”.

Con il suo ingresso, Forza Italia rafforza ulteriormente la sua presenza nei banchi del Consiglio comunale e in seno alla Città Metropolitana, in vista delle sfide politiche che si apriranno dopo l’estate con l’inizio, si presuppone vero e proprio, della campagna elettorale per le comunali del 2026.