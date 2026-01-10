Nissa-Reggina, Torrisi porta subito gli ultimi due arrivati
Sale a sei il numero degli indisponibili, tre i non convocati
10 Gennaio 2026 - 15:43 | Redazione
Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Nissa:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, Fanari, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Panebianco
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Ragusa, Sartore
Non convocati: Fomete, Pellicanò, Zenuni
Indisponibili: Barillà, Chirico, Desiato, Palumbo, Porcino, Verduci