Nissa-Reggina, Torrisi porta subito gli ultimi due arrivati

Sale a sei il numero degli indisponibili, tre i non convocati

10 Gennaio 2026 - 15:43 | Redazione

Reggina Milazzo ()

Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Nissa:

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, Fanari, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Panebianco  

Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Ragusa, Sartore

Non convocati: Fomete, Pellicanò, Zenuni 
Indisponibili: Barillà, Chirico, Desiato, Palumbo, Porcino, Verduci

