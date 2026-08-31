Bagnara, Rocco Fedele strappa con Giannetta e lascia “Ogni Giorno Calabria”

"Avverto la necessità imprescindibile di continuare a militare e gravitare in un alveo politico che sia il più moderato possibile, saldamente ancorato ai valori democratici sanciti nella nostra costituzione"

Nuovo movimento politico e nuovi equilibri nel centrodestra calabrese. A Bagnara Calabra il consigliere comunale Rocco Fedele ha annunciato la decisione di abbandonare il gruppo “Ogni Giorno Calabria”, dopo l’adesione dell’onorevole Domenico Giannetta a “Futuro Nazionale”, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci.

Una scelta che nasce dalla distanza rispetto alla nuova collocazione politica intrapresa da Giannetta. Fedele ha spiegato di non riconoscersi in questo percorso e di voler proseguire il proprio impegno amministrativo all’interno di un’area maggiormente moderata e vicina ai principi democratici e costituzionali.

“Avverto la necessità imprescindibile di continuare a militare e gravitare in un alveo politico che sia il più moderato possibile, saldamente ancorato ai valori democratici sanciti nella nostra costituzione”, le parole di Fedele.

L’impegno per Bagnara

Con l’uscita da “Ogni Giorno Calabria”, Rocco Fedele resterà per il momento indipendente dal punto di vista partitico, continuando a ricoprire il ruolo di consigliere comunale.

L’obiettivo dichiarato resta quello di proseguire l’attività politica e amministrativa nell’interesse di Bagnara e della Costa Viola, in attesa che il quadro politico nazionale e regionale assuma contorni più definiti.

La decisione di Fedele si inserisce in un momento di particolare fermento all’interno del centrodestra calabrese, segnato dalle discussioni nate attorno alla nascita di “Futuro Nazionale” e alle conseguenze politiche delle nuove adesioni.