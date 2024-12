Nissa-Reggina: tra assenze forzate e scelte di Trocini, curioso il dato degli Under

Nel lungo elenco di assenti ci sono anche due Under di peso, certamente per rendimento tra i migliori di questa prima parte di stagione. Parliamo del portiere Lazar e dell’esterno Cham. Tempi di recupero per loro non ancora definiti. A questi si aggiunge l’esagerata squalifica di un altro elemento quasi insostituibile come Forciniti che dovrà scontare altre due giornate.

Nonostante questo, mister Trocini ha deciso di non convocare per la sfida contro la Nissa il 2005 Malara e il 2006 Aluisi, due esterni bassi, mentre per quello che riguarda la situazione Under troviamo in elenco un solo 2004 come Giuliodori, un solo 2005 (Perri), tre 2006 (Lagonigro, Vesprini e Ndoye) e un 2007 (Caruso)