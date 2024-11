Serie D: Reggina in trasferta, Siracusa contro l’ultima. Il programma e la classifica

Gli amaranto costretti a vincere per non perdere contatto con la vetta

Si scende in campo per la giornata numero quattordici del campionato di serie D e sono quattro adesso quelle alla fine del girone di andata. La Reggina, dopo il deludente pareggio interno con il Pompei, viaggia alla volta di Caltanissetta per affrontare un ostica Nissa, mentre la capolista Siracusa spera di approfittare affrontando in casa l’Akragas. Scafatese a Favara, Vibonese al Razza con l’Enna.

Il programma della giornata

Favara – Scafatese

Pompei – Città di s. Agata

Locri – Ragusa

Nissa – Reggina

Paternò – Licata

Sambiase – Acireale

Sancataldese – Nuova Igea

Siracusa – Akragas

Vibonese – Enna

La classifica

Siracusa 29

Scafatese 26

Vibonese 26

Reggina 25

Sambiase 23

Favara 20

Paternò 19

Nuova Igea 16

Enna 16

Nissa 16

Locri 16

Città di S. Agata 13

Sancataldese 13

Ragusa 13

Pompei 13

Licata 12

Acireale 11

Akragas 7