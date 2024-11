Nissa-Reggina: la probabile formazione amaranto. Un Over in più

Reggina piena zeppa di infortuni molti dei quali hanno colpito giocatori importanti. Mister Trocini sperava in questa sua nuova avventura di potersela giocare così come accaduto a Vibo e invece da quella partita vinta meritatamente e dominata, ne sono venute fuori conseguenze pesanti.

E’ soprattutto il centrocampo il reparto maggiormente colpito e ora gli uomini a disposizione sono contati. Il tecnico ha annunciato l’impiego certo di Lagonigro in porta, probabilmente per giocarsela con tutti gli Over utilizzabili come calciatori di movimento.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Logonigro; Vesprini, Girasole, Bonacchi (Adejo), Giuliodori; Urso, Salandria, Ba; Renelus, Ragusa, Barranco. All. Trocini