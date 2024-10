Reggio, operazione ‘Pedigree’i nomi degli arrestati

Alle prime ore della mattinata odierna, a conclusione di complesse e articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni BOMBARDIERI, la Squadra Mobile reggina – con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine della Calabria – nel corso di una vasta operazione di polizia convenzionalmente denominata Pedigree, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere n. 3930.2017 R.G.N.R. D.D.A., n. 2450.2018 R.G.G.I.P D.D.A. e n. 11.20 – 13.20 R.O.C.C. D.D.A., emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 22.06.2020, nei confronti dei seguenti soggetti [ad eccezione di PITASI Paolo nei confronti del quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari per ragioni di salute], ritenuti responsabili di associazione mafiosa [cosca SERRAINO e LIBRI] e, a vario titolo, di estorsione, intestazione fittizia di beni, danneggiamento, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, illecita concorrenza con violenza o minaccia, incendio, aggravati dalla circostanza del metodo e dell’agevolazione mafiosa:

CORTESE Maurizio, nato a Reggio Calabria il 18.4.1980, ivi residente [già detenuto per altra causa];

SCONTI Domenico, nato a Reggio Calabria il 20.1.1957 e residente in Santo Stefano d’Aspromonte [RC] – Località Gambarie [genero di Francesco, inteso don Ciccio Serraino, “boss della montagna”];

MORABITO Domenico, nato a Cardeto [RC] il 14.11.1975, residente a Reggio Calabria;

DE LORENZO Salvatore Paolo, nato a Reggio Calabria il 28.10.1971, ivi residente;

FILOCAMO Antonino, nato a Reggio Calabria 1’11.2.1988, ivi residente;

BARBARO Antonino, nato a Reggio Calabria il 26.12.1986, ivi residente;

MASSARA Sebastiano, nato a Palmi [RC] il 7.10.1986, residente a Reggio Calabria;

PITASI Stefania Maria, nata a Reggio Calabria l’1.1.1983, ivi residente [moglie di Cortese Maurizio];

PITASI Paolo, nato a Reggio Calabria il 26.5.1952, ivi residente [suocero di Cortese Maurizio e padre di Pitasi Stefania Maria, destinatario della misura della custodia degli arresti domiciliari].

LEONARDO Carmelo, nato a Reggio Calabria il 7.7.1963, ivi residente;

NUCERA Bruno, nato a Reggio Calabria 1’11.10.1968, ivi residente;

MORABITO Sebastiano, nato a Cardeto [RC] il 18.8.1966, residente a Reggio Calabria – località Gallina.