FdI Reggio Calabria: i nomi del nuovo coordinamento provinciale

Si è proceduto in maniera fattiva alla definizione del coordinamento

provinciale di ‘Fratelli d’Italia’.

Un organismo che avrà il compito di dare un indirizzo politico e di proposta al partito e alle sue varie componenti decentrate.

Azioni, programmi e progettualità per l’adozione di una strategia condivisa che possa soddisfare le esigenze di ogni singolo dirigente

di ogni comune dell’intero territorio metropolitano. Oltre i componenti di diritto che ricoprono incarichi di rappresentanza e

all’interno delle istituzioni, il coordinamento sarà composto da militanti storici del partito che hanno lavorato fin dall’inizio della

costituzione di FDI, giovani professionisti e volti nuovi della politica reggina.

“Riorganizzare il partito qualificandolo, vuol dire aprire ad esperienze della società civile che possono dare un contributo di freschezza e novità, oltre che di indiscussa competenza” – queste le parole di Denis Nesci, che ribadisce:

“Guardare al futuro con entusiasmo, superando definitivamente protagonismi e logiche che hanno contribuito ad affossare i valori del centrodestra reggino, ed in particolare in città. Puntiamo a creare un partito plurale che non

sacrifichi la propria identità, ma che guardi alle forze positive di Reggio Calabria e dell’Area Metropolitana. Ragionare in termini di contenuti ancor prima che di consensi sarà la sfida che dovrà porsi il costituendo coordinamento”.