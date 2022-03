Anassilaos Mimosa 2022: i nomi delle donne premiate

Si terrà martedì 8 marzo con inizio alle ore 17,15 presso l’Aula Magna “A.Quistelli” della Università Mediterranea di Reggio Calabria la 27^ edizione del Premio Anassilaos Mimosa patrocinato da: Consiglio Regionale della Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città di Reggio Calabria, Università degli Studi di Reggio Calabria “Mediterranea”, Deputazione Storia Patria per la Calabria, Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” con l’Adesione di : Biblioteca Pietro De Nava, Spazio Open, Associazione Phonè.

I nomi dei premiati

Premio “Polis” per la Legalità Dott.ssa Caterina (Karin) Catalano - Giudice del Tribunale di Reggio Calabria alla sezione Gip Gup, dove si occupa di importanti procedimenti in tema di criminalità organizzata; Dott.ssa Concetta Gangemi, Vice Questore Aggiunto Dirigente del Commissariato di Villa San Giovanni; Ten. Col. Concetta Arena, Comandante Gruppo Tutela Economia presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GdF di Reggio Calabria; Maresciallo Capo Antonella Feminò, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GdF di Reggio Calabria; Maresciallo Capo Corrada Pomillo, Comandante della Stazione CC di San Martino di Taurianova; Sottocapo di Seconda classe Nocchiere di porto Francesca Bellomo, Motorista. Imbarcata sulle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; Maresciallo Ordinario Raffaella Fera, Comandante Stazione CC di Monasterace Marina; Carabiniere Scelto Margherita Martinez, Addetto Sezione Radiomobile Compagnia CC di Reggio Calabria.

Premio Polis per la Libertà alle giornaliste Cristina Vercillo, Capo Redattore Centrale de “Il Quotidiano del Sud”; Emilia Condarelli, si occupa di cronaca nel TG di Reggio TV Canale 14; Cristina Cortese, collaboratrice della Gazzetta del Sud, negli ultimi anni impegnata sull'emergenza Covid; Eva Giumbo, uno dei volti del TG dell’emittente televisiva RTV.

Docente, Giornalista, conduttrice e autrice radiotelevisiva. Anassilaos Musica Maestro Maria Beatrice Zoccali, pianista. esecutore delle musiche di Francesco Cilea e Docente di pianoforte al Conservatorio di Vibo Valentia”; Anassilaos Mneme a Mirella Vinci, Soprintendente Beni culturali e ambientali di Messina e Vice Commissario Comune di Messina; Anassilaos Cultura Prof.ssa Marisa Cagliostro, già docente di Storia dell’Architettura presso l’Università Mediterranea, componente per il Comune di Reggio del CTS del Museo civico e di quello del Castello aragonese; Prof.ssa Marilisa Morrone, Archeologo e docente, Deputato Deputazione Storia Patria Calabria, Presidente Circolo di Studi Storici “Le Calabrie”, Direttore editoriale delle Edizioni Corab; Prof.ssa Irene Tripodi, Fondatrice e Presidente nazionale AIParC, Associazione Italiana Parchi Culturali, con sede a Reggio Calabria; Anassilaos Scuola all’insegnante Antonia Lo Giudice (7 marzo 1922-7 marzo 2022) nel 100° del suo genetliaco (Premio Speciale); Prof.ssa Anna Maria Cama, Dirigente Scolastico Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria; Prof.ssa Margherita Sergi, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo San Luca-Bovalino; Prof.ssa Maria Aurora Placanica, Preside del Liceo Classico S. Paolo di Oppido Mamertina, scuola paritaria che fa parte del seminario vescovile di Oppido Mamertina; Prof.ssa Maria Grazia Rondanini, Già docente presso il Liceo Scientifico dell’I.I.S. “N. Pizi” di Palmi (RC); Prof.ssa Adriana Palumbo, Docente di materie Letterarie con (Vicepreside) presso l’Istituto comprensivo “De Amicis- Bolani” di Reggio Calabria impegnata con la Sezione A.I.L “ A.Neri”; Prof.ssa Anna Romeo, Chimico. Docente presso il Liceo Artistico “Preti – Frangipane”. Specializzata nelle analisi bromatologiche presso la Stazione Sperimentale degli Oli e delle Essenze di Reggio Calabria e presso l’omologa struttura in Berlino (Germania).

Premio Poesia a Mimma Scibilia, Poetessa di rara sensibilità da sempre attenta alla condizione femminile. Promozione Umana e Sociale a Maria Andaloro, Orientatrice presso una Cooperativa sociale, nel 2013 ha lanciato la campagna “Posto occupato” che ricorda le donne vittime di violenza; Dott.ssa Concettina Gioffrè, Presidente del Comitato Croce Rossa Italiana “Riviera dei Gelsomini”; Suor Maria Luisa Giovinazzo, (Figlie di Maria Immacolata di Catona) si occupa dei piccoli accolti nella struttura del centro accoglienza; Dott.ssa Anna Lisa Nucara, Referente per l'elaborazione del lutto presso l'Associazione La Compagnia delle Stelle.

Riconoscimento alla Signora Maria Oliveri, che opera presso la comunità della Parrocchia proto papale della Cattolica dei Greci. Per Professioni e Lavoro Avv. Concetta Maria Costa, Notaio emerito; Avv. Duilia Delfino, Specialista in proprietà intellettuale e diritto industriale con pluriennale esperienza nei settori del diritto industriale e della proprietà intellettuale; Dott.ssa Marcella Lofaro, Responsabile Ufficio Infortuni INAIL di Reggio Calabria nonché Segretaria Sindacale UIL Territoriale e Regionale INAIL; Arch. Silvia Lottero, Architetto, con specializzazione in Bioarchitettura, in servizio presso l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte; Dott.ssa Carmela Minniti, Funzionario Ministero dell'Istruzione - USR Calabria - Ambito territoriale di Reggio Calabria. Dirigente sindacale Uilpa Territoriale e collaborazione coordinamento nazionale UILPA MIUR; Dott.ssa Loredana Pace, Dirigente Comune di Reggio Calabria dal 2001.

Oggi Dirigente Settore “Sviluppo Economico Cultura Turismo” - ad interim Dirigente Macro Area “Sport”. Agronomo. Dottore di Ricerca Università Reggio Calabria; Dott.ssa Francesca Praticò, Psicologa e psicoterapeuta. Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria; Dott.ssa Antonia Quattrone, Segretaria della Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria; Dott.ssa Maria Pia Santoro, Specialista in Neuropsichiatria infantile e in “Psicoterapia ad approccio rogersiano”.

Direttore Sanitario presso “Cooperativa Skinner” di Reggio Calabria; Dott.ssa Maria Angela Sculli, Dirigente Medico Attività Assistenziale e di Ricerca Clinica in Ambito Diabetologico ed Endocrinologico presso il GOM di Reggio Calabria; PhD Avv. Giuseppina Maria Patrizia Surace, Avvocato, Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. direttore tecnico-scientifico del sito web dello stesso Tribunale; Avv. Tiziana Tiziano, già Componente Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Avvocato civilista, specializzata in Famiglia e Minori, esperta in tutela del consumatore; Avv. Anna Maria Tripodo, Dirigente di numerose Unità Operative della Città Metropolitana di Messina.

Tra queste si segnala l'impegno profuso nella direzione e coordinamento dell'ufficio servizi sociali e pari opportunità. Premio per la Saggistica al Sottufficiale dei Carabinieri presso il Comando Provinciale di Reggio Calabria maresciallo Francesca Parisi per il volume “L’Arma dei Carabinieri in provincia di Reggio Calabria 1860-1970: Servizi e presidio nel territorio”. Premio Mimosa infine a Open Network-Studi di Architettura pronti al cambiamento, il gruppo che raccoglie al momento 38 architetti impegnati nel proprio territorio ad essere educatori di bellezza, operatori del ben-essere e creatori di valori.