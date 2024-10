Regionali, la lista del Pd per il collegio reggino: i nomi dei candidati

Meno di ventiquattro ore al gong. Sabato 4 settembre alle ore 12.00 il termine ultimo per consegnare le liste dei candidati alle prossime elezioni regionali in Calabria. I partiti vivono ore infuocate, i puzzle sono in via di definizione tra candidature saltate in extremis, rinunce e delicati equilibri politici da non far saltare.

I nomi dei candidati del PD nel collegio reggino

La lista del Partito Democratico, in relazione al collegio reggino, partiva da tre solide certezze. Il consigliere regionale uscente nonchè ex Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, forte del boom di voti ottenuti alle scorse regionali (ben 12.500) anche in questa tornata sarà con ogni probabilità tra i candidati che che otterranno il maggior numero di preferenze.

Spazio anche per Antonio Billari (consigliere regionale uscente in quota De Gaetano) e per l’ex consigliere regionale, con la giunta Oliverio, Mimmetto Battaglia, elemento consolidato e stimato all’interno dei democratici in Calabria. La quarta casella dei candidati maschili andrà all’assessore del Comune di Reggio Calabria Giovanni Muraca, uno dei fedelissimi del sindaco Falcomatà.

Il tris di donne presenti all”interno del Pd, secondo quanto raccolto da CityNow, sarà composto da Patrizia LIberto (consigliere comunale a Villa San Giovanni), Mimma Pacifici (sindacalista, già candidata nel 2020) e in ultimo la prof. Caterina Rossi, già candidata a sindaco di Bagaladi nel 2014.