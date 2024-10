Maturità 2020, per scoprire i Presidenti di commissione bastano pochi clic

Il MIUR ha pubblicato online i nomi dei Presidenti di commissione. Ecco come controllare quale sarà il tuo

Il Ministero dell’istruzione inizia a fornire risposte agli studenti. In particolar modo i maturandi del 2020 erano non poco preoccupati delle sfide che avrebbero dovuto affrontare per superare la loro maturità.

La pandemia ha stravolto tutti i settori, ma la scuola, forse, un po’ di più. Così, a poco meno di 2 settimane dall’inizio, il MIUR ha reso disponibili i nominativi dei Presidenti delle commissioni per gli esami di scuola secondaria di II grado a.s. 2019/2020. Rispetto agli anni passati, tutti i componenti saranno, infatti, interni ad eccezione del presidente.

Cerca la Commissione d’esame

I dati delle commissioni sono suscettibili di variazioni a seguito di sostituzioni. Per scoprire la composizione della commissione basta cliccare QUI. Inserendo l’istituto scolastico di pertinenza apparirà un elenco contenente le commissioni sezione per sezione.