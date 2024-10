Nomina assistenti disabili, Mattia sostiene Marziale: “Basta alle matasse burocratiche”

«Bene ha fatto il Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Marziale ad evidenziare incresciosi fatti legati all’assenza di assistenza ad alunni disabili per l’autonomia e la comunicazione, vere e proprie violazione di diritti inalienabili garantiti a livello costituzionale ed internazionale. Non possiamo che plaudire questa denuncia e dichiararci disponibili ad ogni iniziativa comune a difesa dei più piccoli e dei più deboli».

Così il Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza Emanuele Mattia si schiera a fianco del suo omologo regionale alla luce del mancato sostegno a piccoli disabili nelle scuole della Calabria.

«In tutta la Regione sono pochissimi i comuni che hanno garantito sin dal primo giorno di scuola questo tipo d’assistenza. Dopo aver varcato i cancelli, molti bambini non sono potuti entrare nelle proprie aule. Questo nonostante per tutta l’estate si sia sollecitato il reclutamento di apposite figure formate. Concordo con il mio omologo regionale: è inutile parlare di ristrettezze economiche davanti a diritti fondamentali come quello allo studio, fra l’altro nei confronti dei bimbi più deboli. I municipi reggini e calabresi pensino in altre circostanze ai vincoli di bilancio. E, oltre a trovare volontà di agire ed ancora prima di informarsi su materie come queste troppo spesso dimenticate o addirittura disconosciute, inoltre, cerchino di sbrogliare le matasse burocratiche che bloccano o fanno partire in forte ritardo tali procedure» sostiene il Garante Metropolitano.

Mattia conclude: