Nomina Catalfamo, le donne di FI Reggio: ‘La giunta più rosa della storia’

Lo affermano, in una nota, le esponenti del Gruppo Donne di Forza Italia di Reggio Calabria, che a gennaio aveva formato il Comitato “Donne pro Santelli”.

Le donne reggine continuano:

Ma a darci grande gioia è in modo particolare la nomina di Domenica Catalfamo, reggina doc, donna caparbia e competente, una figura di altissimo profilo tecnico e di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione: le deleghe importanti a Trasporti, Infrastrutture, Urbanistica e Lavori Pubblici testimoniano non solo la fiducia che Jole Santelli ha deciso di porre nei suoi confronti, ma anche la ritrovata centralità di Reggio nella politica regionale”.

Le donne della Santelli e di Forza Italia concludono:

“Particolare apprezzamento per la delega alle pari opportunità: nessuno, come una donna così sensibile e attenta – avrebbe potuto esprimere i presupposti migliori per occuparsene con tutte le basi affinchè riesca a portare risultati straordinari, in un settore che nella nostra terra ne ha tremendamente bisogno”.