Città Metropolitana, un altro incarico nello staff di Falcomatà: nuova nomina del sindaco

Nuova nomina all’interno della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Numerosi i volti nuovi dello staff del sindaco Falcomatà nell’ultimo anno, sia a Palazzo San Giorgio che (soprattutto) a Palazzo Alvaro.

Il dott. Filippo Pollifroni è stato ufficialmente nominato per un incarico fiduciario ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, con contratto a tempo pieno e determinato, equiparato alla categoria C del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali. Il rapporto di lavoro sarà valido fino alla conclusione del mandato sindacale.

Ruolo e funzioni dell’incarico

Il dott. Pollifroni opererà sotto la diretta responsabilità e il coordinamento del Capo di Gabinetto, coadiuvando il Sindaco Metropolitano nelle funzioni di indirizzo e controllo. Il contratto entrerà in vigore alla firma del relativo accordo e resterà valido per tutta la durata del mandato del primo cittadino.

Secondo quanto stabilito, l’incarico sarà automaticamente risolto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto finanziario o si trovi in una situazione strutturalmente deficitaria, come previsto dalla normativa vigente. Inoltre, la cessazione dalla carica del Sindaco metropolitano o altre motivazioni specifiche dettagliate nel contratto potranno determinare l’interruzione anticipata dell’incarico.