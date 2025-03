MetroCity, ancora ingressi nello staff di Falcomatà: due conferme e un volto nuovo

Nuove nomine all’interno della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Diversi i volti nuovi dello staff del sindaco Falcomatà nell’ultimo anno, sia a Palazzo San Giorgio che a Palazzo Alvaro.

In ordine temporale, le ultime nomine ricadono su Francesco Paolillo, Roberto Spinola (i primi due già presenti nello staff) e Francesco Gabriele Scopelliti, professionisti del settore della comunicazione, ritenuti idonei a operare a stretto contatto con il primo cittadino e la compagine politica.

L’incarico, di natura fiduciaria, prevede la collaborazione esclusiva con gli organi politici per garantire il miglior esercizio delle funzioni di informazione e comunicazione istituzionale.

L’aggiornamento della short list di esperti è stato disposto tramite un avviso pubblico aperto per 15 giorni, ma non ha previsto una procedura concorsuale o selettiva. Tale elenco, infatti, non comporta alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, ma rappresenta semplicemente un bacino di professionisti da cui attingere per incarichi esterni, nel rispetto della normativa vigente.

La scelta dei tre addetti stampa è stata fatta direttamente dal Sindaco Falcomatà, in quanto l’incarico si basa su un rapporto fiduciario con l’amministrazione metropolitana. Il contratto di collaborazione autonoma siglato dai giornalisti avrà durata fino al termine del mandato sindacale, salvo revoche o eventuali situazioni di dissesto finanziario dell’Ente.

Le recenti nomine all’interno dell’Ufficio Stampa si inseriscono in un quadro più ampio di affidamenti fiduciari che il Sindaco Falcomatà ha disposto negli ultimi mesi in diversi settori della Città Metropolitana.

Intanto, il provvedimento è stato trasmesso ai vertici dell’amministrazione metropolitana e pubblicato sull’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale dell’Ente, come previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa.