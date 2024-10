Nomine a Reggio e incarichi fiduciari, Falcomatà firma due rinnovi

Il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha rinnovato gli incarichi fiduciari a due collaboratori, Paolo Cuzzocrea e Domenico D’Amico, attraverso i decreti n. 18 e n. 19 del 28 agosto 2024. I due incarichi seguono un primo mandato semestrale, scaduto lo stesso mese di agosto.

Dettagli degli incarichi

Il decreto n. 18 rinnova l’incarico al Sig. Paolo Cuzzocrea, che aveva già ricevuto un incarico fiduciario della durata di sei mesi, ora in scadenza. Come nel precedente mandato, il nuovo incarico sarà regolato dall’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”. Cuzzocrea continuerà a lavorare con un contratto di lavoro a tempo parziale (50%) e determinato, per tutta la durata del mandato del Sindaco. Il compenso rimane equiparato al trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Comparto Regioni-Autonomie locali, con trattamento tabellare iniziale per la categoria C. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Sig. Cuzzocrea opererà sotto la diretta responsabilità del Capo di Gabinetto dell’Ente, supportando il Sindaco nelle attività di indirizzo e controllo​(18_104203204).

Da evidenziare come Paolo Cuzzocrea è il figlio di un consigliere comunale di Reggio Calabria, Pino Cuzzocrea.

Il decreto n. 19 conferma l’incarico per il Sig. Domenico D’Amico, anch’egli già assegnatario di un incarico semestrale con scadenza ad agosto. Il rinnovo segue le stesse modalità e condizioni dell’incarico precedente, con un contratto a tempo parziale (50%) e determinato, valido fino alla fine del mandato sindacale. Anche in questo caso, il compenso è fissato secondo il CCNL per il Comparto Regioni-Autonomie locali, categoria C. Il Sig. D’Amico continuerà a supportare il Sindaco sotto la supervisione del Capo di Gabinetto nelle funzioni di indirizzo e controllo​(19_104437675).

Motivazioni e obiettivi

Il rinnovo degli incarichi, si legge nelle due delibere, è stato deciso per continuare ad avvalersi di figure di fiducia all’interno dell’Amministrazione, al fine di perseguire gli obiettivi strategici stabiliti. Questo approccio è stato adottato per non distogliere dalle proprie mansioni il personale a tempo indeterminato dell’Ente, già in numero ridotto. I documenti ufficiali specificano che i due incaricati si occuperanno esclusivamente delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi politici, senza competenze gestionali.

Durata e condizioni degli incarichi

I nuovi rapporti di lavoro decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e dureranno fino al termine del mandato del Sindaco. È comunque prevista la possibilità di una risoluzione anticipata in caso di dichiarazione di dissesto dell’Ente o di altre condizioni specificate nei contratti.