In attesa della giunta…Falcomatà allarga lo staff. Due nuovi ingressi a Palazzo San Giorgio

Non c’è ancora la giunta del terzo tempo di Giuseppe Falcomatà, ma lo staff del sindaco si allarga. Con un decreto a firma del vice sindaco Paolo Brunetti (come noto, Falcomatà è impedito sino al 25 gennaio per la vicenda Anac a firmare atti di questo tipo) si riporta dell’impiego di 2 unità di personale “da assumere, sulla base di un rapporto fiduciario ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, quali collaboratori dell’ufficio di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il profilo professionale di istruttore amministrativo appartenente all’Area degli Istruttori (ex cat. C) del vigente CCNL”.

Gabriella Lax (giornalista, sino a pochi giorni fa all’interno della redazione de ‘Il Reggino’) ed Emilia Tiziana De Stefano i nomi dei due nuovi collaboratori inseriti nello staff del sindaco Falcomatà.