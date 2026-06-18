Sportspecialist: Sgrò traccia il bilancio di una stagione da incorniciare

Si è chiusa da poco una stagione che resterà nella storia della pallavolo calabrese, e il dirigente Peppe Sgrò, responsabile della Puliservice (Serie C femminile) e figura di spicco del movimento, ne ha tracciato un bilancio. Parole che dipingono un’annata “forse irripetibile”, come lui stesso l’ha definita, in cui i successi sul campo si sono intrecciati con un entusiasmo popolare senza precedenti.

Sgrò ha subito inquadrato il valore storico di quanto accaduto, partendo dai trionfi che hanno impreziosito il movimento: “In una sintesi ci sono questi ori, ma non c’è soltanto l’oro delle medaglie: è stata un’annata forse irripetibile per lo sport calabrese. Diciamo che la Calabria a livello pallavolistico è una bella realtà nazionale. C’è fermento“, ha aggiunto Sgrò, sottolineando l’arrivo del CT della Nazionale e le “cifre da capogiro” fatte registrare dal pubblico grazie alla Domotek.

Il dirigente non ha nascosto l’emozione per l’incredibile risposta del pubblico, in particolare per la squadra maschile. “Sicuramente è un eccezionale, veramente. Non pensavo mai di ritrovarmi con 7.200 spettatori nella finale. Veramente una cosa bellissima, un’emozione forte, molto forte“, ha confessato, quasi incredulo, riferendosi alla cornice di pubblico del PalaCalafiore. Un’affluenza che conferma il momento magico vissuto dalla Domotek Volley, capace di appassionare un’intera città.

Spazio poi al capitolo dedicato alla Puliservice, la squadra di C femminile di cui Sgrò è Dirigente responsabile. Un’annata vissuta sempre al vertice, culminata con il raggiungimento della finale di Coppa Calabria al PalaCalafiore e la lotta fino all’ultimo per la promozione in B2 a Rossano. “Purtroppo c’è mancato quel pizzico, diciamo, di follia“, ha commentato Sgrò.

Nonostante la delusione finale, Sgrò difende il lavoro del gruppo in rosa: “L’annata a livello femminile è stata buona. Anzi, per me anche ottima. Le ragazze hanno speso tantissimo, il gruppo non ha mai mollato dall’inizio alla fine“.

Lo sguardo del dirigente è già proiettato al futuro, dove la squadra maschile si appresta a vivere il salto di categoria. “Il salto dalla A3 alla A2? La A2 la possiamo quasi paragonare a una piccola Superlega. Lì è tutto un altro mondo: livello più alto fisico e tecnico“, ha spiegato Sgrò, descrivendo le difficoltà che attendono il team. Tuttavia, la fiducia nel tecnico Antonio Polimeni è assoluta: “Guardando il percorso di Antonio, sicuramente farà bene. La squadra la porterà a fare bene. Io credo e sono convinto che resteremo in questa categoria“.

La Domotek Volley Reggio Calabria ha inoltre ufficializzato l’invito ai rappresentanti dei media, dei tifosi e dei partner, per il primo incontro della nuova stagione. L’appuntamento è fissato per oggi giovedì 18 giugno alle ore 19:00 presso il Coco Beach, situato sul Lungomare di Catona (Reggio Calabria). Nel corso dell’incontro verranno condivise le prime valutazioni e le linee guida che accompagneranno il percorso della squadra nei prossimi mesi.

Tra un’analisi e l’altra, non poteva mancare un accenno alla vena scaramantica e all’abitudine del dirigente di cimentarsi in pronostici. Interrogato sulla clamorosa vittoria contro Belluno, Sgrò ha ammesso con un sorriso: “Quella sì che l’ho pronosticata”.