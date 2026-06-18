SS 106, autocarro in fiamme e Vigili del Fuoco in azione: traffico bloccato
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso
18 Giugno 2026 - 10:50 | di Redazione
Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Sellia Marina – è attualmente impegnata nel comune di Botricello, lungo la Strada Statale 106 in direzione Crotone, per un incendio che ha interessato un autocarro adibito al trasporto di collettame vario.
A bordo del mezzo vi era il solo conducente che, accortosi del rogo, è riuscito ad abbandonare tempestivamente il veicolo senza riportare danni.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è finalizzato alla completa estinzione delle fiamme, alla salvaguardia delle strutture presenti nelle vicinanze e alla messa in sicurezza dell’area interessata.
Disagi alla circolazione stradale e soccorsi sulla SS106
L’evento sta causando disagi alla circolazione stradale. Il tratto della SS106 interessato dall’incendio è attualmente chiuso al transito per consentire le operazioni di soccorso.
Sul posto il sindaco di Botricello, carabinieri e polizia locale per gli adempimenti di competenza ed inoltre personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.
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