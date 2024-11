Caso D. Alighieri, nomina Rettore Gismondi: ateneo sotto scacco. E il Ministero alza il livello di attenzione

Non c’è pace per l’Università ‘D. Alighieri‘ di Reggio Calabria, in crisi per il caos generato dagli stessi vertici dell’ateneo. La strada intrapresa dall’attuale Cda, che ha portato nel pomeriggio di oggi alla nomina del nuovo Rettore Fulvio Gismondi, potrebbe causare nuovi forti rotture. Prevedibili infatti altri botta e risposta con l’altro neo Consiglio di amministrazione, insediatosi il 14 novembre (presidente Pasquale Basilicata).

“L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” annuncia la nomina del Professor Fulvio Gismondi a nuovo Rettore dell’Ateneo. La scelta, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo attente discussioni e valutazioni, riconosce nel Professor Gismondi la competenza e la visione strategica necessarie per affrontare con determinazione la nuova fase di rinnovamento e rilancio dell’ente. Tale nomina rappresenta un momento cruciale per il rilancio e la crescita dell’istituzione, in un periodo particolarmente significativo e complesso della sua storia”.

Questa la nota inviata poco fa dall’ateneo che ufficializza la nomina del neo Rettore Gismondi. Nomina che indispettisce e non poco l’altro consiglio di amministrazione, ‘alternativo’, a trazione Falcomatà, con Brunetti vice presidente a cui non va più giù il cammino dell’attuale Cda, consiglio che di fatto ha ad oggi in mano la ‘Dante Alighieri‘.

Caso Dante Alighieri e nomina prof. Gismondi: interviene il Ministero?

Lo scontro, con la mossa inaspettata del neo Rettore Gismondi, adesso non può che generare una vera e propria sfida all’ultimo colpo. Intanto sul ‘caso Dante‘, sembra essersi mosso il Ministero dell’Università e della Ricerca, sempre più attento alle dinamiche che scuotono l’ateneo reggino.

La nomina del nuovo Rettore, professore della UniMarconi di Roma, si contrappone infatti al percorso del Cda alternativo guidato da Pasquale Basilicata. Lo stato di agitazione viene confermato anche dalla presenza allarmante di alcune guardie di sicurezza proprio all’ingresso dell’Università Dante Alighieri.

Ricordiamo come il Cda che ha scelto il Rettore prof. Gismondi, secondo il Cda a trazione Falcomatà, sarebbe illegittimo poichè privo di numerosi membri, compresi i due consiglieri in attesa di reintegro ovvero Scarfone e De Medici. Ma il consiglio di amministrazione guidato da Pietro Aloi ha continuato la sua marcia, tirando dritto.

Nomina prof. Gismondi: quale la reazione del Cda ‘alternativo’?

Quale adesso la reazione del primo cittadino di Reggio Calabria, del presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana, del vice sindaco Brunetti e del presidente Basilicata? Incasseranno il duro colpo o manifesteranno pubblicamente il proprio dissenso, a fronte della nomina del prof. Gismondi?

In sintesi, al momento ci sono due Cda, ed entrambi ritengono l’altro illegittimo. Da un lato Gismondi, in quota Unimarconi, vicino all’Accademia Internazionale Benefit, che porterà avanti gli interessi romani. Dall’altro Falcomatà, con Basilicata presidente, sempre legato alla Capitale, poichè ex Direttore Generale di Roma 3, nonchè vicino ad Andrea Riccardi, ex Ministro, Presidente della società Dante Alighieri di Roma.

Secondo quanto raccolto, con ogni probabilità, in serata arriverà la nota da parte del sindaco Falcomatà.

A risolvere la matassa dunque non può che essere una terza parte, autorevole, e super partes, ovvero il Ministero dell’Università e della Ricerca. Sarà lo stesso presidente Basilicata a informare i palazzi romani sulle presunte modifiche illegittime del Cda del 7 ottobre, che prevedevano l’estromissione del Consorzio ‘Dante Alighieri’. Esclusione che, secondo l’attuale Cda, avrebbe garantito, una maggiore manovrabilità dell’ente.

Il caso ‘Dante Alighieri’ si arricchisce dunque di una nuova e decisiva pagina, alla quale seguiranno ahinoi altri numerosi capitoli.