Nomina Rogolino, Paris: “Reggio vanta figli preziosi. Auguri dirigente dei Vigili del Fuoco”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del consigliere Nicola Paris riguardante la nomina del reggino Santo Rogolino a dirigente nazionale dei Vigili del Fuoco.

“Reggio Calabria può vantare figli preziosi che si sono distinti e si continuano a distinguere per il loro operato sul territorio nazionale. Uno di questi è l’ingegnere e dirigente superiore Santo Rogolino, al quale porgo i migliori auguri di buon lavoro per la nomina a Dirigente Generale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Rogolino con le sue competenze professionali e l’ottima capacità di dialogo, consentirà di raggiungere importanti obiettivi ad uno dei Corpi dello Stato, da sempre, al servizio dei cittadini. Il tema “sicurezza” è oggi molto sentito dalla comunità che si aspetta dagli uomini e dalle donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prontezza e vicinanza nei momenti di maggiore difficoltà.

Leggi anche

Siamo consapevoli dei numerosi e grandi problemi e rischi, che il corpo dei Vigili del fuoco è chiamato ad affrontare ogni giorno, anche con organici non sempre adeguati, ma siamo convinti che con l’ingegnere Rogolino si possa intraprendere un percorso costruttivo basato sulla stretta collaborazione con tutte le forze del territorio.

Nella ferma convinzione che il Dirigente Nazionale VVF saprà mettere la sua esperienza e alta professionalità al servizio della collettività, porgo un sincero in bocca al lupo per il lavoro che adesso andrà a svolgere. I Vigili del Fuoco da sempre, rappresentano un presidio imprescindibile a tutela dell’incolumità e della sicurezza di tutto il territorio nazionale e la nomina dell’ingegnere Rogolino rende merito ed onore al Corpo Nazionale ma, soprattutto, costituisce il riconoscimento per l’impegno sviluppato di un professionista reggino che, nel tempo, si è contraddistinto per le sue elevate capacità professionali e per la sua profonda esperienza”.

Fonte: Nicola Paris Consigliere Comunale RC