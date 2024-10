“Non alimentare lo spreco”, l’iniziativa Leo arriva a Villa San Giovanni

Continuano le attività del Leo Club Villa San Giovanni “Cenide” che giorno 28 ottobre 2017 è stato impegnato nella realizzazione della raccolta alimentare rientrante nell’ambito del Service Distrettuale “Non alimentare lo spreco” diffuso capillarmente in Calabria, Basilicata e Calabria.

Dalle ore 9:00 sino alle ore 20:00, infatti, una considerevole compagine di soci del Club, accompagnati dal Presidente Claudia Giordano, entusiasti e animati da un forte spirito solidale si è distribuita presso i maggiori supermercati della zona in cui il club interagisce. L’iniziativa della raccolta alimentare è conseguente al serio problema di cui la società oggi soffre e che è ben più radicato di quanto si possa immaginare.

Molte, infatti, sono le famiglie che non riescono ad arrivare con le proprie risorse alla fine del mese o che non possono presentare quotidianamente un pasto completo sulle loro tavole. E’ questo il motivo che ha spinto il Leo Club “Cenide” ad impegnarsi nella realizzazione di questa splendida giornata.

I supermercati che hanno ospitato questa attività sono stati: Conad, in via Nazionale a Catona (RC), Erre Gi, in via Regina Elena a Catona (RC) e Maxisconto, in via Zanotti Bianco a Villa San Giovanni (RC). In questi luoghi, quel giorno, si respirava aria di generosità, solidarietà ed altruismo; la gente era molto attenta a ciò che i ragazzi del Leo Club avevano da dire e molto felice di aiutarli, spesso ringraziandoli per l’impegno profuso.

L’attività non si è conclusa, ovviamente, il 28 ottobre: nei giorni a seguire, si è concretizzata la fase della distribuzione dei beni raccolti durante la raccolta alimentare. I Leo di Villa San Giovanni, sono riusciti, infatti, a distribuire oltre 40 scatoloni di prodotti donati a persone bisognose tramite la consegna di questi alle parrocchie del territorio. In particolare, sono stati coinvolti: il Santuario San Francesco da Paola, Catona; la Chiesa parrocchiale S. Aurelio V., Arghillà; la Chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù, Catona; la Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, Acciarello, Villa San Giovanni; la Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo, Cannitello; la Parrocchia S. Maria Delle Grazie, Pezzo; la Parrocchia S. Maria Maddalena, Campo Calabro.

Le aspettative erano tante ma la realtà ha superato di gran lunga l’immaginazione ed è per questo che il Leo Club Villa San Giovanni “Cenide” è orgoglioso di operare in una società tanto bisognosa quanto pronta a mettersi in prima fila nell’aiuto dei più sfortunati. I giovani Leo, dunque, colgono l’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno aderito all’iniziativa, i supermercati che hanno ospitato la raccolta e le chiese che hanno supportato il club nella distribuzione di quanto è stato donato.

Solo grazie alla collaborazione di tutti è stato possibile realizzare tutto questo. Noi del club vorremmo mandare a tutti il seguente messaggio: “Solo camminando insieme si può arrivare lontano…” e questo è quello che è accaduto giorno 28 ottobre.