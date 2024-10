Non solo Bianchimano, la Reggina scopre un nuovo bomber…

Un andamento molto simile a quello dell’intera squadra. Per il difensore Laezza è stata fino al momento una stagione vissuta tra alti e bassi, pur risultando nelle gerarchie del tecnico Maurizi, quello ritenuto tra i più affidabili, visto che risulta tra i pochi ad aver resistito alla smobilitazione dello scorso gennaio.

Anche dopo il cambio di modulo, quindi il passaggio da una difesa a quattro a quella a tre, Laezza ha mantenuto il proprio posto tra i titolari ed in questa parte conclusiva di stagione, oltre all’affidabilità in fase difensiva, si sta scoprendo importante e decisivo anche in zona gol.

Prima Catania, purtroppo gol inutile, poi quello discusso e contestato contro la Casertana che ha aperto le marcature per la Reggina. Due reti in altrettante gare, bottino già interessante per un difensore che adesso spera di poter essere decisivo anche per le partite che rimangono da adesso e fino al termine della stagione.