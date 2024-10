‘Note di Rivolta’ per ricordare i Moti di Reggio Calabria

47 anni fa la città di Reggio Calabria si animò in un corale moto popolare per rivendicare diritti e dignità che uno Stato lontano continuava ad usurpare. Furono le radiose giornate della Rivolta di Reggio, una pagina di storia italiana ancora tutta da scrivere e che persino i reggini conoscono poco. Proprio per questo le associazioni Nfp e Stanza101 hanno deciso di ricordare l’anniversario dei Moti questo 14 luglio organizzando “Note di Rivolta”, una serata musicale a tema che avrà inizio alle ore 20 e che si terrà presso piazza Martiri della Rivolta, sita nel quartiere di Sbarre.

Dal palco si esibirà in acustica l’artista Francesco Bono e fra una canzone e l’altra saranno letti alcuni brani che raccontano i fatti salienti di quel rovente 1970 reggino. La piazza sarà allestita anche con una mostra fotografica dell’epoca tratta dall’archivio di Benito Di Pietro e sarà presente un punto libri a cura delle case editrici Historica ed Idrovolante.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.