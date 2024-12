Noto e Santacroce nel comitato di Presidenza dei Giovani di Confindustria

“Si amplia la presenza di rappresentanti calabresi in seno ai ranghi nazionali di Confindustria. Da ieri, il nuovo comitato di presidenza dei Giovani Imprenditori aderenti all’associazione annovera tra le sue fila anche Natale Santacroce , nominato vicepresidente nazionale con delega al Made in Italy, e Luca Leone Noto , presidente dei Giovani Imprenditori di Catanzaro e ora anche delegato nazionale alle Politiche di Coesione”.

A darne notizia è un comunicato di Unindustria Calabria.

“Si tratta – ha detto Noto commentando la nomina – non solo di un riconoscimento per il territorio e per la regione che rappresento, ma anche una grande responsabilità, che intendo affrontare con impegno e passione. Considero le Politiche di Coesione un asset strategico non solo in termini economici, ma anche per il rafforzamento della solidarietà tra i territori italiani perché attraverso esse si possono ridurre le disuguaglianze economiche, sociali e locali, assicurando che ogni regione, indipendentemente dal suo livello di sviluppo, abbia pari opportunità di crescere e di svilupparsi”.