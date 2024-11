Notte Battente alla Notte della Taranta 2.0 di Gizzeria

Giovedì 25 agosto nella ridente cittadina Tirrenica di Gizzeria, in Piazza Martiri di Nassiria di località Mortilla, si terrà la tanto attesa“Notte della Taranta 2.0” organizzata dalla Pro Loco di Gizzeria Capo Suvero, guidata dalla Presidentessa Giuseppina Fragale.

L’evento nasce con lo scopo di valorizzare e promuovere una delle località marinare più suggestive della costa tirrenica calabrese.

L’evento nasce con lo scopo di valorizzare e promuovere uno dei più bei borghi turistici calabresi.

Ad allietare l’evento ci saranno anche i “Notte Battente, musica etnico-popolare” di Soveria Mannelli, richiamati dopo la performance della prima edizione dello scorso 11 agosto.

Il gruppo dei Notte Battente, fondato nel 2013 e di recente costituitosi in Associazione Culturale, si è sempre posto l’obiettivo, in collaborazione con la Pro Loco di Soveria Mannelli, di valorizzare il territorio attraverso iniziative di carattere musicale, culturale e sociale, al fine di promuovere la diffusione e l’approfondimento della tradizione e della musica popolare calabrese e del Sud Italia in generale, ma in particolare della città di Soveria Mannelli, alla quale il gruppo ha dedicato un lavoro di ricerca su testi tipici della tradizione locale, e che verranno inseriti nelprimo lavoro discografico.

La passione, la voglia di far da ponte tra passato e futuro, in un presente che non rinnega le tradizioni ma le fa sue e ne è promotore per le future generazioni, è ciò che distingue i componenti del gruppo e dell’associazione: Angela Bianco (alla voce, castagnette e danze), Salvatore Velino (alla voce, chitarra acustica ed armonica a bocca), Massimo Chiodo (alla voce, fisarmonica, lira e chitarra battente), Vincenzo Perri (al Basso) Benito Totino (al basso), Franco Spezzano (alla batteria), Gianfranco Bianco (al tamburello, tamburi e percussioni), Danilo Perrone (alla chitarra solista), Romina Campolongo (alle danze), Antonio Abbruzzese (responsabile di segreteria).

“Colori, voci e suoni della Calabria” sono le parole con cui ai Notte Battente piace dare inizio alle serate, esprimendo da subito ciò che la loro musica si propone come obiettivo, ovvero quello di farci assaporare la nostra Calabria, trascinando il pubblico in un ballo al chiarore di luna, perriscoprire le origini e le tradizioni della nostra terra, e facendo sì che, con le loro note, si possa vivere una vera e propria notte battente.

fonte dettagli evento: Pro Loco Gizzeria Capo Suvero