Notte delle Stelle a El Caribe, ‘Nemesi’: “Sarà uno show spettacolare”

Conto alla rovescia per l’atteso evento del 10 agosto al lido El Caribe. A Melito di Porto Salvo attese migliaia di persone per la Notte delle Stelle, un format oramai consolidato nel corso degli anni.

Tra le associazioni e i gruppi che collaborano all’evento c’è anche ‘Nemesi’, organizzazione nata a Messina qualche anno fa ma del tutto ‘Made in Reggio’.

Francesco De Stefano, tra i fondatori di ‘Nemesi’, ricorda gli inizi e i traguardi ottenuti in questi anni.

“Siamo partiti da Messina con i Policlinic Party, eventi che sono presto diventati un appuntamento fisso per migliaia di giovani e che realizziamo in collaborazione con ‘Figli di Ippocrate’.

Grazie al successo di queste serate abbiamo deciso di spostarci nella nostra Reggio Calabria, per gli eventi di Capodanno, le domeniche a El Caribe e in altri appuntamenti mirati”.

Da cinque anni i Policlinic Party a Messina rappresentano un vero e proprio mood per quanto riguarda gli eventi della night life con particolare riferimento agli studenti universitari. “Ringraziamo il pubblico numeroso che sceglie di seguirci, in tantissimi si spostano da Reggio a Messina per gli eventi del nostro gruppo. Come è nato il nome ‘Nemesi’? Per caso, mentre studiavamo farmacologia”, ricorda De Stefano.

LA NOTTE DELLE STELLE A EL CARIBE

Il 10 agosto a El Caribe l’attesa Notte delle Stelle, evento che richiama migliaia di giovani da tutta la provincia di Reggio. Francesco De Stefano anticipa alcuni dettagli della serata.

“Come sempre punteremo molto sugli effetti visivi e scenografici, sarà uno show spettacolare. Lo scorso anno c’erano delle piramidi a impreziosire la scenografica, anche in questo 10 agosto gli effetti curati da Visual Show offriranno un impatto bellissimo.

Gli eventi del 10 agosto a El Caribe sono in costante crescita da diversi anni, grazie anche alla collaborazione con organizzazioni come ‘Famous’ ed altre. I dj Massimo Trunfio e Paul Cam in consolle rappresentano una garanzia in termini di abilità e capacità di trascinare il pubblico. Grazie al diverso target di riferimento delle diverse organizzazioni -sottolinea De Francesco- sarà davvero una serata per tutte le fasce d’età, con il massimo della qualità e dei servizi”.