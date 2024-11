Notte fonda per il Bocale Calcio. Il Cutro sbanca il ‘Campoli’

Notte fonda in casa Bocale. Dopo otto mesi, il Cutro sbanca il “Campoli”. Era il 2 Febbraio, quando il Roccella inflisse l’ultima sconfitta interna alla squadra di Lo Gatto.Un Cutro cinico e spietato che col minimo sforzo porta a casa tre punti d’oro contro un Bocale irriconoscibile che ha dato qualche segnale di ripresa in avvio di ripresa, ma le poche occasioni create non sono state concretizzate.Cutro in vantaggio al 28’ minuto: pasticcio difensivo dei reggini che dopo aver battuto un calcio d’angolo, lasciano campo aperto alla ripartenza dei pitagorici, Mercuri ben servito da Covelli supera anche Leonardi e insacca a porta sguarnita. Il Bocale reagisce in avvio di ripresa, ma la fortuna non assiste i padroni di casa: Scilipoti salta il diretto avversario serve Catanzaro che deve solo spingerla dentro, ma il numero 7 reggino cicca la sfera.Nel momento migliori dei locali, cala il gelo al “Campoli”: ancora Mercuri, grazie ad una magistrale punizione, piazza la palla nelle “sette”. Nulla può l’estremo difensore reggino.La rete subita spezza le gambe ai giocatori del Bocale che provano l’assalto finale, ma il Cutro alza un muro e porta a i tre punti. TABELLINO BOCALE – CUTRO 0-2Marcatori: 28’ e 77’ MercuriCutro: Maruca, Mercurio, Aiello, Arabia, Milano (87’ Lorecchio), Maione, Mercuri, Balsamo, Covelli, Riolo (92’ Pizzari), Russo All. MorelliBocale: Leonardi, Erbetta (70’ Saccà), Dieni (45’ Scilipoti), Quattrone, Audino, Bianchi (45’ Cogliandro), Catanzaro, Gioia, Astuto, Saviano, Moreno All. Lo GattoArbitro: Fiore di Paola, Assistenti Scigliano e Cavallini (Rossano)Ammoniti: Quattrone, Cogliandro, Morenom Milano, Mercuri Recupero: 2’pt, 4’stNote: 100 spettatori circaRISULTATI 3° GIORNATA Brancaleone-Palmese 0-1; Isola CR-Castrovillari 4-3; Scalea-Sambiase 0-1; Corigliano S.Guardavalle 1-0; Sersale-Paolana 1-1; Taurianovese-Gallicocatona 0-4 Vibonese-Acri 1-1 website