Agenti aggrediti al rione Marconi, Nous per Reggio: ‘Clima di impunità, la politica agisca’

Appresa l’incresciosa notizia riguardante la vile aggressione ai danni dei due operatori della P.S. nel rione Marconi, durante una operazione di contrasto alla criminalità, in qualità di rappresentanti del movimento civico “Nous per Reggio“, ci preme fare alcune considerazioni: non è certamente il primo episodio di aggressione nei confronti delle forze dell’ordine nel territorio metropolitano ma è un fenomeno che sempre più spesso si verifica.

Le cause, a nostro avviso, sono da ricercare nel clima, sempre più crescente di insicurezza e nella sempre maggiore percezione di impunità da parte di soggetti che vivono oltre i margini della legalità. Tale fenomeno è sempre più in crescita, da nord a sud, su tutto il territorio nazionale. La politica nazionale e locale, ha certamente le sue responsabilità ed è necessario che se le assuma e che trovi al più presto le soluzioni affinché simili episodi non accadano.

Desideriamo inoltre esprimere la nostra vicinanza alla Questura di Reggio Calabria e la nostra solidarietà e auguri di pronta guarigione agli agenti feriti, ringraziandoli per il lavoro che quotidianamente svolgono per garantire la sicurezza ai cittadini.