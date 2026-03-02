Agenti aggrediti al Rione Marconi, Battaglia: ‘Episodio grave e inaccettabile’
"Colpisce non solo le forze dell’ordine, ma l’intera città e non può lasciarci indifferenti" così il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio
02 Marzo 2026 - 08:11 | Comunicato Stampa
Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, in una nota stampa esprime «ferma condanna per la gravissima aggressione subita da due operatori della Polizia di Stato durante la notifica di un atto al Rione Marconi. A nome dell’Amministrazione comunale – ha chiarito Battaglia – ma anche di tutta la nostra città, voglio manifestare piena solidarietà ai due agenti vigliaccamente aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro come sempre servizio dello Stato e della comunità. È un episodio grave e inaccettabile, che colpisce non solo le forze dell’ordine, ma l’intera città e come tale non ci può lasciare indifferenti».
“Esprimo vicinanza al questore Paolo Sirna – ha sottolineato Battaglia, evidenziando la «collaborazione costante tra Comune e autorità di pubblica sicurezza, quasi ogni giorno, in tavoli di confronto e iniziative finalizzate a rafforzare il presidio di legalità sul territorio”.
“L’Amministrazione che rappresento – ha chiuso poi il sindaco f.f. – rinnova il proprio sostegno alle forze dell’ordine, impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza e dei diritti dei cittadini. Agli agenti aggrediti formulo i più sinceri auguri di pronta e completa guarigione, con l’auspicio che possano tornare al più presto al loro servizio, simbolo di coraggio e senso dello Stato”.