Agenti aggrediti al Rione Marconi, Battaglia: ‘Episodio grave e inaccettabile’

Il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, in una nota stampa esprime «ferma condanna per la gravissima aggressione subita da due operatori della Polizia di Stato durante la notifica di un atto al Rione Marconi. A nome dell’Amministrazione comunale – ha chiarito Battaglia – ma anche di tutta la nostra città, voglio manifestare piena solidarietà ai due agenti vigliaccamente aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro come sempre servizio dello Stato e della comunità. È un episodio grave e inaccettabile, che colpisce non solo le forze dell’ordine, ma l’intera città e come tale non ci può lasciare indifferenti».

“Esprimo vicinanza al questore Paolo Sirna – ha sottolineato Battaglia, evidenziando la «collaborazione costante tra Comune e autorità di pubblica sicurezza, quasi ogni giorno, in tavoli di confronto e iniziative finalizzate a rafforzare il presidio di legalità sul territorio”.

