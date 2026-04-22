Il Dott. Pasquale Favasuli insignito della massima onorificenza cittadina: il San Giorgino d’Oro
Il riconoscimento premia una lunga carriera e una dedizione costante ai colori della nostra città
22 Aprile 2026 - 13:38 | Redazione
AS Reggina 1914 esprime grande orgoglio e soddisfazione per l’assegnazione del San Giorgino d’Oro al Dottor Pasquale Favasuli, storico responsabile sanitario e medico sociale del nostro Club.
Il riconoscimento, massima onorificenza conferita dalla Città di Reggio Calabria, premia una lunga carriera e una dedizione costante ai colori della nostra città.
Dalla stagione 1994/95, il Dottor Favasuli rappresenta un punto di riferimento assoluto e una certezza per la famiglia amaranto. Con quasi 1.300 presenze, ha vissuto da professionista silenzioso e instancabile tante pagine della storia del nostro Club, prendendosi cura di intere generazioni di calciatori.
Le sue corse in campo e la sua competenza medica hanno fatto di lui molto più di un professionista esemplare: il Dottor Favasuli è un simbolo della Reggina e un patrimonio stimato da tutta la comunità reggina.
“Questo prestigioso riconoscimento – dichiara il presidente Virgilio Minniti – premia l’uomo prima ancora del medico. Pasquale Favasuli ha dedicato la sua vita professionale alla Reggina, dimostrando un attaccamento che va ben oltre i doveri lavorativi. È la memoria storica del nostro spogliatoio e un esempio di dedizione e passione per tutti noi“.
Tutta la società, lo staff tecnico, la squadra e i collaboratori si congratulano con il Dottor Favasuli per questo importante premio.
Si ringrazia la fotografa Valentina Giannettoni per la gentile concessione delle foto.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie