Il Dott. Pasquale Favasuli insignito della massima onorificenza cittadina: il San Giorgino d’Oro

AS Reggina 1914 esprime grande orgoglio e soddisfazione per l’assegnazione del San Giorgino d’Oro al Dottor Pasquale Favasuli, storico responsabile sanitario e medico sociale del nostro Club.

Il riconoscimento, massima onorificenza conferita dalla Città di Reggio Calabria, premia una lunga carriera e una dedizione costante ai colori della nostra città.

Dalla stagione 1994/95, il Dottor Favasuli rappresenta un punto di riferimento assoluto e una certezza per la famiglia amaranto. Con quasi 1.300 presenze, ha vissuto da professionista silenzioso e instancabile tante pagine della storia del nostro Club, prendendosi cura di intere generazioni di calciatori.

Le sue corse in campo e la sua competenza medica hanno fatto di lui molto più di un professionista esemplare: il Dottor Favasuli è un simbolo della Reggina e un patrimonio stimato da tutta la comunità reggina.

“Questo prestigioso riconoscimento – dichiara il presidente Virgilio Minniti – premia l’uomo prima ancora del medico. Pasquale Favasuli ha dedicato la sua vita professionale alla Reggina, dimostrando un attaccamento che va ben oltre i doveri lavorativi. È la memoria storica del nostro spogliatoio e un esempio di dedizione e passione per tutti noi“.

Tutta la società, lo staff tecnico, la squadra e i collaboratori si congratulano con il Dottor Favasuli per questo importante premio.

Si ringrazia la fotografa Valentina Giannettoni per la gentile concessione delle foto.