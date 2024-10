Rifiuti a Reggio, l’annuncio di Brunetti: ‘Isole ecologiche, ecostazioni e premialità per chi differenzia’

L’assessore Paolo Brunetti, nonostante l’eterno problema che affligge Reggio Calabria, rimane fiducioso sul tema rifiuti ed annuncia le novità previste nel nuovo piano di raccolta e smaltimento dei rifiuti e le operazioni previste in questi giorni per recuperare e ripristinare la normale attività.

“Dopo l’ennesimo blocco finalmente in questi giorni siamo ripartiti con la raccolta ordinaria e straordinaria. Abbiamo la possibilità di conferire i rifiuti tal quale in Puglia con un quantitativo di circa 150 tonnellate portate a 200 tonnellate giornaliere. Ripuliremo le strade dai rifiuti rimasti per strada nelle ultime settimane. L’intervento straordinario andrà di pari passo con altre iniziative come la riattivazione delle isole ecologiche itineranti e partiremo dalla prossima settimana in molte zone della città”.

L’assessore Brunetti assicura una presenza più puntale nei vari quartieri della città ed annuncia anche l’arrivo e l’installazione di eco stazioni:

“Abbiamo individuato alcuni siti in cui ogni utente avrà la possibilità di conferire i rifiuti differenziati ed in proporzione al quantitativo che porterà avrà dei punti di premialità come ticket del parcheggio o l’abbonamento del bus o biglietti per concerti. In fase sperimentale verranno attivate queste postazioni e vedremo come risponderà la città”.