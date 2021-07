Rifiuti a Reggio, Brunetti: 'Cassonetti ingegnerizzati e foto trappole. Continuiamo la differenziata, non abbiamo alternative'

"Tolleranza zero. Non ce la facciamo più a pulire la città e vederla sporca il giorno dopo". Il grido d'aiuto di Brunetti ai cittadini

Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria convocano la stampa a Palazzo Alvaro per informare i cittadini sul ciclo integrato dei rifiuti e sull'emergenza sanitaria ed ambientale che ormai va avanti da anni.

Presenti i dirigenti delle due istituzioni ed i due consiglieri Paolo Brunetti (assessore del Comune di Reggio Calabria) e Salvatore Fuda (consigliere metropolitano).

La difficoltà maggiore, come noto, sta nella capacità di smaltire i rifiuti e non tanto in quella di trattarli. E da qualche mese, vista la mancanza di discariche nella Regione Calabria, i rifiuti di Reggio vanno a finire in Puglia o ancora peggio in Piemonte.

Intanto Siderno, Sambatello e Gioia Tauro rimangono i principali stabilimenti ed impianti di trattamento dei rifiuti. Su Melicuccà l'obiettivo, secondo quanto dichiarato dal consigliere Fuda, sembra essere ormai vicino.

EMERGENZA RIFIUTU A REGGIO, BRUNETTI: 'NON SIAMO I SOLI A SOFFRIRE'

"E' un periodo di crisi che dura da 30 anni o forse più. La città, la provincia di Reggio e la Regione Calabria vivono una situazione analoga e non siamo i soli a soffrire. I disservizi sono evidenti, stiamo cercando di trovare una soluzione a tutto ma non può essere immediata. La città deve sapere che stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili".

CAOS RIFIUTI A REGGIO, LA 'BUONA NOTIZIA': IN ARRIVO UN NUOVO GESTORE

"La prima buona notizia è che si è finalmente definito il percorso del bando per l'assegnazione della nuova gestione dei rifiuti differenziati ad un'azienda. Alla fine dell'estate potrà arrivare il nuovo gestore per la raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria. Saranno quatto anni più uno opzionale e ci sarà sicuramente una marcia in più".

Solo Reggio Calabria città produce circa da 130 a 150 tonnellate di rifiuti indifferenziati. E per Brunetti: "E' una cosa che non ci possiamo più permettere. Abbiamo il tetto del 65% di differenziato da qui a qualche anno da raggiungere e stiamo mettendo in campo tutte le attività.

RACCOLTA DI RIFIUTI A REGGIO, LE CORREZIONI AL SISTEMA DI RACCOLTA

"Siamo partiti dal bando proprio per avviare un percorso di cambiamento con alcuni accorgimenti. Per esempio nelle grandi utenze come i grandi condomini non ci sarà più la raccolta del mastello singolo dell'utente ma saranno installati cassonetti intelligenti perchè è antipatico vedere 50/60 mastelli fuori dai nostri condomini e alla prima difficoltà che c'è nei nostri impianti vedere mischiato tutto il materiale perdendo così il differenziato. I cassonetti nuovi li vedrete dove ne varrà la pena. Saranno cassonetti ingegnerizzati. E lì dove non sarà possibile ci saranno invece i mastelli grandi. Si è ragionato anche di creare delle compostiere di prossimità per l'organico e l'istituzione di eco stazioni in cui ogni cittadino potrà conferire il rifiuto differenziato con un sistema di premialità al cittadino".

Un'altra attività messa in campo è quella dell'implementazione del servizio di raccolta da Catona a Bocale, sull'intero litorale cittadino.

"Si farà un servizio giornaliero. Abbiamo già organizzato un sistema di raccolta differenziata in tutti i lidi fronte mare della città".

IL GRIDO D'AIUTO: 'CREDETE ANCORA NELLA DIFFERENZIATA, NON ABBIAMO ALTERNATIVE'