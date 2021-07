Rifiuti a Reggio, Fuda: 'Ci vuole tempo, ma non stiamo con le mani in mano'

Gestione del ciclo integrato dei rifiuti a Reggio Calabria nel periodo estivo, è questo l'argomento della conferenza che si sta svolgendo a Palazzo Alvaro. Comune e Città Metropolitana fanno il punto sulle iniziative messe in campo nell'ambito dell'emergenza che, da anni, attanaglia tutto il territorio metropolitano. Presenti alla riunione il Consigliere metropolitano delegato all'Ambiente Salvatore Fuda, l'Assessore comunale all'Ambiente Paolo Brunetti ed i dirigenti Pietro Foti e Domenico Richichi.

Il primo a prendere la parola è proprio il consigliere metropolitano con delega all'ambiente Salvatore Fuda:

Il problema è noto a tutti, la difficoltà come Ato di Reggio Calabria è smaltire il prodotto della lavorazione dei rifiuti prodotti sul territorio metropolitano. Gli impianti, anche se sofferenti, riescono a gestire i rifiuti, il problema è smaltire lo scarto, soprattutto il materiale differenziato, la cui metà deve andare a finire in un impianto specializzato che al momento manca nel nostro territorio e, per questo motivo siamo costretti a reperire lo spazio fuori".

Fuda, nel corso del suo intervento, ha più volte sottolineato la sinergia con la Regione Calabria:

Adesso ad accogliere i rifiuti di Reggio Calabria non sarà unicamente la Puglia, ma anche "Mantova Ambiente" una realtà, secondo quanto illustrato dal consigliere Fuda, che, da qualche settimana, la Città Metropolitana ha individuato per la gestione dello scarto di lavorazione dei rifiuti.

Nella conferenza si è parlato anche della situazione dei vari impianti presenti, invece, nel territorio metropolitano e, a tal proposito Fuda ha fornito gli ultimi aggiornamenti:

"Si sta lavorando giorno per giorno anche per quanto riguarda l'impiantistica. Avremo 3 punti dislocati sulla Città Metropolitana: Siderno, Sambatello e Gioia Tauro. Abbiamo realizzato dei piani per poter assicurare le uscite in parte fuori dal territorio dell'Ato, in parte utilizzando ancora gli impianti disponibili in Regione.

Da questo punto di vista ci sono delle buone notizie. Oggi sono iniziati i lavori su Sambatello che rappresenta un impianto strategico per Reggio Calabria. Le prime a prendere il via sono le attività di demolizione, in attesa del parere del genio civile, per sveltire la costruzione di questo impianto. Quando verrà alla luce faremo un salto di qualità. Lo scarto sarà inferiore e avremo risposte anche sull'umido. La gran parte di quello che oggi si raccoglie va in impianti privati, perché quelli pubblici non sono in grado di trattarlo. Si lavora anche su Siderno, proprio ieri c'è stato il sopralluogo del CTU. Contiamo da qui a breve di far partire i lavori e ripristinare anche questo impianto".