‘Uso consapevole dei dispositivi digitali’, al PalaLumaka l’innovativo incontro multidisciplinare

Come annunciato, #Ntc ‘Summer Events’ non è solo basket. Il format lanciato da #Ntc Sport Industries presso il PalaLumaka che quest’anno comprenderà anche altre location come Gambarie, non finisce di stupire a livello qualitativo e per catalizzazione di interesse. Si è svolto in tal senso l’incontro “Dispositivi digitali, quali effetti sul nostro corpo”. Un approccio multidisciplinare ad una tematica quanto mai attuale che pone l’essere umano di fronte all’innovazione e che deve dimostrare di essere sempre più pronto nell’affrontare i cambiamenti tecnologici.

Dopo gli onori di casa fatti da Luca Laganà, hanno relazionato tre autentici punti di riferimento sul territorio reggino che intervistati da CityNow hanno spiegato:

Francesca Frattima (Psicologa):

“Siamo immersi dai social e da internet, è necessario si proponga una conoscenza perché questi potenti mezzi non creino danni ma soltanto situazioni positive, l’incontro è nato proprio per far capire questo. Bisogna interpretare i disagi che scaturiscono da Internet, riconoscendo i sintomi tramite sopratutto i genitori, e quelle che sono le avvisaglie di possibili problematiche”.

Micheal Polimeni (Osteopata):

“Durante l’incontro è emerso come bisogna usare i dispositivi digitali con parsimonia e le giuste tempistiche. Inoltre è necessario adoperare degli accorgimenti per evitare conseguenze in caso di posture sbagliate, sia nelle posizioni erette che da seduti ed in tal senso promuovere l’attività sportiva”.

Mary Sciarrone (Digital strategist):

“I social se utilizzati nel modo corretto possono portare grandi vantaggi. Sono riusciti a ridurre le distanze, hanno lanciato nuove professioni, credo il segreto stia nel buon senso e nel non creare dipendenza, in tal senso stanno nascendo nuovi strumenti per garantire un sapiente utilizzo, ad esempio un timer che indica la permanenza sul web”.

Il dibattito che si è aperto durante l’incontro ha offerto spunti interessanti ai relatori che sono stati incalzati dai presenti, piccoli giocatori della Lumaka con i genitori. Un modo di arricchirsi culturalmente e per sensibilizzare sull’argomento, in attesa degli altri eventi sportivi targati #Ntc.