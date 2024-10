Presentata la Ntc Summer League. Tre giorni di grande basket a Reggio Calabria

di Domenico Suraci – Si è tenuta presso il Castello Aragonese la conferenza stampa si presentazione, moderata dal giornalista sportivo Mario Vetere, del torneo organizzato da #ntc sport industries per il 20,21 e 22 luglio. L’organizzatore Luca Laganà ha dichiarato: “Dopo il successo degli scorsi anni il nostro obiettivo è istituzionalizzare questo evento che non sarà solo basket” .

La manifestazione organizzata da #Ntc Sport Industries cambierà la propria location passando dal magnifico scenario dell’Arena dello Stretto all’ancora più suggestivo Castello Aragonese. Presente l’amministrazione comunale che è stata di grande supporto alla possibilità di svolgere l’evento in un posto così centrale della città.

Sia Giovanni Latella che ha dichiarato:”Tutto ciò fa bene alla città, crea indotto, fa turismo sportivo, sicuramente una grande vetrina per la città.” Dello stesso avviso è Antonino Castorina, tra l’altro tesserato FIP, in qualità di arbitro:” L’amministrazione è vicina al tema dello sport. Abbiamo voluto creare all’interno dell’estate reggina un elemento come questo che è di carattere nazionale e coinvolge tante persone. Per me è un onore essere presente, anche ANCI nazionale, di cui io sono delegato è tra i partner di questo progetto”.

Il CONI presente con Giuseppe Petralia, rappresentante di giunta, che ha spiegato che questi eventi sono da aggregazione, mettere infatti ad uno stesso tavolo tanti soggetti ha grande significato e valenza. Seduta al tavolo la FIP con il presidente del comitato regionale Paolo Surace, che ha apprezzato il lavoro organizzativo svolto ed è sicuro della riuscita dell’evento.

Irene Calabrò, assessore comunale, presente in conferenza ha evidenziato il pieno supporto dal Comune, una location fantastica, che diventa alle volte incursioni di vandali, invece con questo torneo ne viene esaltata la bellezza, divertendosi e coinvolgendo tanti giovani. Un ringraziamento particolare alle famiglia Laganà – Romeo che in famiglia riesce a fare bene sport trasferendo alle famiglie le competenze. “Quindi dalla famiglia in famiglia”. Auguro che questa manifestazione cresca e si istituzionalizzi”.

Luca Laganà, dunque ha invitato tutti a questa intensa 3 giorni che ha illustrato come la Federazione Italiana Pallacanestro e la Fisb, unico promoter ufficiale dell’attività 3×3 riconosciuto da Fip, hanno inserito la #Ntc Summer League tra i 16 tornei più importanti in Italia, sia al livello maschile che femminile. È il riconoscimento massimo a cui un torneo di pallacanestro può ambire: i bollini Gold e Pink sono sinonimo di una ristrettissima (solo 16 in Italia) cerchia di tornei che garantiscono ai propri vincitori l’accesso diretto alle Finals del 3×3 Italia di Riccione.

All’interno della kermesse, sabato 21 luglio si volgerà un Workshop #Ntc – “Esercizi Digitali” per addetti ai lavori e non sulle nuove tecnologie organizzato da Igers Reggio Calabria con Ken Curatola e Mary Sciarrone. Special guest, Alessandra Ortenzi, giornalista sportiva e autrice del libro Digital Marketing per lo Sport, Strumenti e tecniche per la comunicazione sportiva” edito da Hoepli.

Il vincitore del contest organizzato per l’occasione della summer league “Luoghi e momenti di sport” è stato il fotografo Fortunato Serranò con la numero 27 che si è aggiudicato un stampante fotografica wireless.

Gustatevi il video realizzato in collaborazione CityNow che presenta il magnifico evento le cui iscrizione sono al completo: