Numeri da record per il MArRC, 16esimo per ingressi nella lista nazionale del MiBACT

Continua in tutta Italia l’iniziativa “domenica al museo” che prevede, la prima domenica di ogni mese, l’ingresso gratuito in oltre 430 strutture, tra musei, siti archeologici e monumenti, che accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

All’iniziativa aderisce il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che apre il mese di Settembre con numeri da record. Il MArRC, domenica 3 Settembre, ha infatti avuto una grande affluenza che l’ha portato ad un posto di tutto rispetto nella classifica italiana dei Musei visitati durante #domenicaalmuseo, stilata dal Ministero di Beni Culturali.

Già da qualche giorno si vociferava di numeri da record per il Museo divenuto ormai orgoglio reggino a pieno titolo, ma l’ufficialità arriva solamente nella serata di ieri. 3.946 i visitatori che hanno affollato la struttura del MArRC nella giornata di domenica e con la loro presenza hanno contribuito a mantenere alto il nome di Reggio Calabria, città delle innumerevoli bellezze.

A dare la lieta notizia è lo stesso Museo, con un post sulla sua pagina Facebook:

“Ecco i dati ufficiali degli ingressi nei principali musei italiani di domenica 3 settembre per #domenicalmuseo.

Ottima la posizione del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. Grazie ai circa 4000 visitatori che hanno scelto il #MArRC per #domenicalmuseo! Un ringraziamento anche a tutto il personale del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria che ha contribuito a rendere speciale questa giornata per tutti voi!”